Месяц до Prozorro 2.0 — активности Академии SmartTender в марте

Уже скоро, во второй половине 19 апреля 2020 года, произойдут самые революционные изменения в электронной системе публичных закупок с момента ее создания. Именно к этой дате приурочено вступление в силу принятого осенью законопроекта №1076.

Для того, чтобы максимально подготовить пользователей площадок до проведения государственных тендеров к обновлению принципов работы Prozorro, в 2020 году начала работу Академия SmartTender.

Ежемесячно в аудитории площадки проводятся офлайн-семинары с участием ведущих экспертов отрасли. Так, в в этом месяце специальный онлайн-семинар для государственных заказчиков запланирован на 20 марта 2020 года, а для поставщиков (участников публичных закупок) — на 27 марта 2020 года.

Академия SmartTender — для заказчиков

Улучшенная редакция закона Украины О публичных закупках принесет с собой крайне масштабные перемены буквально во всех аспектах функционирования Prozorro. Но уже сейчас можно выделить некоторые изменения, заложенные в документе, которые повлияют на работу государственных заказчиков сильнее прочих. Преподаватели Академии сконцентрируются именно на таких темах:

изменения в допороговых процедурах (отчеты о заключенных соглашениях);

понятие и механизмы совершения упрощенных закупок;

Prozorro Market — новый инструмент для допороговых закупок товаров и его место в среде государственных тендеров;

расширенная ответственность организаторов и штрафы за нарушение принципов прозрачных закупок.

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В материалы презентаций войдет все это и многое другое о предстоящих реалиях работы системы Prozorro, а также способы взаимодействия с системой Prozorro.Продажи. Также студенты Академии SmartTender смогут приобщиться к практическому опыту своих сокурсников за чашкой кофе во время перерывов — этот источник знаний составляет не менее 40% полезности любых профильных мероприятий.

Академия SmartTender — для участников

Поставщики в государственных тендерах, как потенциальные, так и действующие, не менее сильно нуждаются в обучении в рамках Академии SmartTender. Это совершенно естественно — некоторые изменения второй закупочной революции повлияют на них даже сильнее, чем на госзаказчиков. Поэтому во время офлайн-семинара, запланированного на 27 марта 2020 года, студенты Академии из числа участников закупок разберут следующие темы:

новые принципы обжалования действий и решений заказчика (предмет обжалования, дифференцированная стоимость подачи жалоб, полномочия АМКУ и ГАСУ в Prozorro 2.0);

расширенные квалификационные критерии и новые причины для отклонения предложений (основные средства, финансовая состоятельность, квалификация и количество персонала);

возможность участвовать объединениями участников (суммирование показателей, являющихся квалификационными критериями);

актуальная практика принятия решений новой Коллегией АМКУ по обжалованию — закономерности и прогнозы.

Все это крайне важно знать и тем, кто уверенно побеждает в онлайн-тендерах с самого основания системы, и тем, у кого регистрация на Prozorro — пока лишь только в смелых далеко идущих планах. Купить билеты на участие в обучающем семинаре Академии SmartTender могут все желающие при условии наличия свободных мест (уточняйте у менеджеров площадки).

Сложно спрогнозировать, как будет выглядеть экосистема государственных тендеров в следующем году. Еще сложнее представить ее перспективы и достижения за грядущие пять лет. Но с уверенностью можно сказать лишь одно — каждый активный пользователь ради своего будущего успеха обязан подготовиться к тем переменам, которые произойдут после 19 апреля 2020 года.

Напомним, ранее мы писали, что 14 февраля НАБУ объявило тендер через систему публичных закупок ProZorro на закупку 90 пар беговых кроссовок. Общая сумма тендера составляет 369 тыс. грн, стоимость одной пары – 4 100 грн.