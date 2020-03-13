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Факты / Украина / Общество

Минздрав не запрещал частным клиникам принимать пациентов с ОРВИ

В Министерстве здравоохранения Украины заявили о распространении недостоверных данных о запрете лечения граждан с ОРВИ в частных больницах.

На днях во многих СМИ распространили фейковое Распоряжение Минздрава не принимать в частных клиниках пациентов с симптомами ОРВИ.

Минздрав Украины призвал все частные медицинские учреждения предоставлять свои услуги максимально качественно и помнить цель врачебного дела.

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— Главная задача врача — оказывать квалифицированную помощь, особенно сейчас, когда мы должны объединиться ради противостояния ситуации вокруг коронавируса на территории Украины, — отметили в пресс-релизе.

Ведомство призывает украинцев следить за состоянием своего здоровья и обращаться к семейному врачу после появления каких-либо симптомов.

Напоминаем, на время пандемии коронавируса Минздрав советует отказаться от путешествий по Украине и миру.

Источник: Минздрав

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