На Буковине установили всех контактировавших со вторым больным коронавирусом

На Буковине установили людей, контактировавших со вторым больным коронавирусной инфекцией человеком.

Это — жена 64-летнего мужчины, которая накануне побывала в Италии. Сейчас она находится в инфекционном отделении областной клинической больницы. Женщина чувствует себя хорошо, никаких признаков заболевания у нее не обнаружили.

Такое решение женщина приняла сама, чтобы не подвергать опасности окружающих, — говорится в сообщении.

Установили и других контактных лиц, их осматривают врачи-эпидемиологи.

Читайте: В Житомире рассказали о состоянии больного коронавирус

В области призвали людей, которые недавно вернулись из-за границы, минимизировать свои контакты.

Теперь, с установкой второго случая инфицирования, мы имеем все основания говорить о том, что возможны и другие носители, которые на время пересечения границы не имели признаков болезни. Поэтому очень прошу не посещать места с большой концентрацией людей в течение двух-трех недель всех, кто вернулся из стран, где уже разгулялась болезнь. Это сознательная, ответственная позиция, которая поможет нам удержать контроль над ситуацией, — отметил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

В Черновицкой области выделили места для обсервации для 400 человек, они есть во всех районах региона.

Напомним, во Львове с подозрением на коронавирус Сovid-19 был госпитализирован житель области, который ранее вернулся из Италии.

Источник: Черновицкая ОГА