На Буковине установили всех контактировавших со вторым больным коронавирусом

На Буковине установили людей, контактировавших со вторым больным коронавирусной инфекцией человеком.
Это — жена 64-летнего мужчины, которая накануне побывала в Италии. Сейчас она находится в инфекционном отделении областной клинической больницы. Женщина чувствует себя хорошо, никаких признаков заболевания у нее не обнаружили.
Такое решение женщина приняла сама, чтобы не подвергать опасности окружающих, — говорится в сообщении.
Установили и других контактных лиц, их осматривают врачи-эпидемиологи.
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В области призвали людей, которые недавно вернулись из-за границы, минимизировать свои контакты.
Теперь, с установкой второго случая инфицирования, мы имеем все основания говорить о том, что возможны и другие носители, которые на время пересечения границы не имели признаков болезни.
Поэтому очень прошу не посещать места с большой концентрацией людей в течение двух-трех недель всех, кто вернулся из стран, где уже разгулялась болезнь. Это сознательная, ответственная позиция, которая поможет нам удержать контроль над ситуацией, — отметил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
В Черновицкой области выделили места для обсервации для 400 человек, они есть во всех районах региона.
Напомним, во Львове с подозрением на коронавирус Сovid-19 был госпитализирован житель области, который ранее вернулся из Италии.
Источник: Черновицкая ОГА