На Львовщине госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

Во Львов с подозрением на коронавирус Сovid-19 был госпитализирован житель области, который ранее вернулся из Италии.

После обеда 12 марта к семейному врачу в городе Каменка-Бугская обратился пациент с симптомами острого респираторного заболевания. Во время обследования установили, что он вернулся из Италии.

Учитывая чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию больного специализированным медицинским транспортом отправили во Львов для обследования и установления диагноза.

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Горсовет Каменки-Бугской ввел карантин на городском рынке и на базарах соседних поселков Добротвор и Новый Ярычев.

Как писали ранее Факты ICTV, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировано три случая коронавируса. Двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской.

Источник: Каменка-Бугский горсовет