Наукпоп, технологии и развлечения: что любят смотреть украинцы на популярных YouTube-каналах

Количество каналов-миллионников на YouTube стремительно растет. «Армия» видеоблогеров чуть ли не ежедневно пополняется новыми лицами, поэтому украинские зрители довольно привередливо относятся к производителям мультимедийного контента. Они готовы воспринимать только качественные и интересные видеоролики.
Какая тематика Youtube-каналов больше всего нравится зрителям из Украины?
YouTube-каналы о современных технологиях и гаджетах
О современных технологиях зрители узнают из Youtube-каналов популярных омни-ритейлеров, техноблогеров или топовых изданий.
Большой вклад в развитие украинского Youtube делают авторы канала Keddr.com. Они занимаются своеобразной просветительской деятельностью и знакомят с разработками популярной пользовательской электроники.
Украинцы также заинтересованы контентом, который создает Youtube-канал MOYO, ведь на этом Youtube-канале можно найти кучу полезных советов и интересных обзоров:
• смартфонов и даже кнопочных телефонов;
• умных гаджетов вроде часов, весов или фитнес-трекеров;
• аксессуаров для популярной техники и многое другое.
Наука и окружающий мир
На YouTube можно найти каналы, авторы которых говорят на сложные темы понятным языком. Разнообразные интервью, подкасты, анимационные видеоролики – то, что надо для комфортного знакомства с окружающим миром и актуальными достижениями науки.
В подписках украинцев чаще всего встречаются каналы Утопия, Топлес, Научпок, Космос и так далее.
Смешной контент
Сейчас на украинском Youtube нет конкурентов у популярного канала Чоткий паца. И все благодаря тому, что авторы Пацы делают все возможное, чтобы привлечь внимание зрителей невероятно смешным и качественным контентом.
В пародиях, которые доступны для просмотра на канале, можно увидеть знакомые лица истинных звезд. Однажды в видео для Чоткого пацы снимался даже Владимир Зеленский.
Также отечественные зрители обожают смеяться над вайнами, которые создает и публикует у себя в Instagram и YouTube Настя Гонцул. Положительно они воспринимают творчество Антона Мурафы, Руслана Кузнецова и Александра Педана.
Контент об отношениях, семье, любви
Конечно, романтические видеоролики и зарисовки о быте также не остаются без внимания украинцев.
Так, интернет-пользователи с удовольствием смотрят контент Алены Венум, поскольку девушке удается сочетать тему любви с меткими шутками и не только. Чтобы насладиться красивой и романтичной картинкой и семейным форматом, люди подписываются на украиноязычный канал Игоря Пустовита. Тандем Ильи и Руслана Кузнецовых также вызывает одобрительную реакцию аудитории.
Следовательно, именно на научный, развлекательный, семейный и техноконтент тратят больше всего времени украинцы, которые имеют доступ к Youtube.