Наукпоп, технологии и развлечения: что любят смотреть украинцы на популярных YouTube-каналах

Количество каналов-миллионников на YouTube стремительно растет. «Армия» видеоблогеров чуть ли не ежедневно пополняется новыми лицами, поэтому украинские зрители довольно привередливо относятся к производителям мультимедийного контента. Они готовы воспринимать только качественные и интересные видеоролики.

Какая тематика Youtube-каналов больше всего нравится зрителям из Украины?

YouTube-каналы о современных технологиях и гаджетах

О современных технологиях зрители узнают из Youtube-каналов популярных омни-ритейлеров, техноблогеров или топовых изданий.

Большой вклад в развитие украинского Youtube делают авторы канала Keddr.com. Они занимаются своеобразной просветительской деятельностью и знакомят с разработками популярной пользовательской электроники.

Украинцы также заинтересованы контентом, который создает Youtube-канал MOYO, ведь на этом Youtube-канале можно найти кучу полезных советов и интересных обзоров:

• смартфонов и даже кнопочных телефонов;

• умных гаджетов вроде часов, весов или фитнес-трекеров;

• аксессуаров для популярной техники и многое другое.

Наука и окружающий мир

На YouTube можно найти каналы, авторы которых говорят на сложные темы понятным языком. Разнообразные интервью, подкасты, анимационные видеоролики – то, что надо для комфортного знакомства с окружающим миром и актуальными достижениями науки.

В подписках украинцев чаще всего встречаются каналы Утопия, Топлес, Научпок, Космос и так далее.

Смешной контент

Сейчас на украинском Youtube нет конкурентов у популярного канала Чоткий паца. И все благодаря тому, что авторы Пацы делают все возможное, чтобы привлечь внимание зрителей невероятно смешным и качественным контентом.

В пародиях, которые доступны для просмотра на канале, можно увидеть знакомые лица истинных звезд. Однажды в видео для Чоткого пацы снимался даже Владимир Зеленский.

Также отечественные зрители обожают смеяться над вайнами, которые создает и публикует у себя в Instagram и YouTube Настя Гонцул. Положительно они воспринимают творчество Антона Мурафы, Руслана Кузнецова и Александра Педана.

Контент об отношениях, семье, любви

Конечно, романтические видеоролики и зарисовки о быте также не остаются без внимания украинцев.

Так, интернет-пользователи с удовольствием смотрят контент Алены Венум, поскольку девушке удается сочетать тему любви с меткими шутками и не только. Чтобы насладиться красивой и романтичной картинкой и семейным форматом, люди подписываются на украиноязычный канал Игоря Пустовита. Тандем Ильи и Руслана Кузнецовых также вызывает одобрительную реакцию аудитории.

Следовательно, именно на научный, развлекательный, семейный и техноконтент тратят больше всего времени украинцы, которые имеют доступ к Youtube.