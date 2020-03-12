Пандемия коронавируса: Скалецкая рассказала, что нужно знать о новом Covid-19

Бывшая руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая ежедневно будет информировать население о ситуации вокруг коронавируса.

Видео будут выходить в эфире Викна-новости.

— Я здесь, чтобы объяснить, что происходит в Украине и в мире в связи с распространением коронавируса. В течение следующих дней я использую все свои знания и опыт для того, чтобы помогать вам получать самую актуальную информацию и самое важное — ответы на вопросы, которые у вас возникают. Самый страшный вирус в мире — паника. А знания — лучшая прививка от манипуляций, — отмечает Скалецкая.

О чем говорили в первом выпуске

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Что это значит?

— Мир имеет дело с новой болезнью. Люди не имеют к ней иммунитета. Коронавирус охватил уже весь мир. Лучшие эпидемиологи пока не могут предсказать, как новый коронавирус вести себя дальше, — рассказал экс-руководительница Минздрава.

Пандемия означает, что миру и всем странам следует быть готовыми к еще большему распространению.

Объявление пандемии — довольно нетипичный случай. Последний раз это было в 2009 году. Тогда за первый год эпидемии свиного гриппа H1N1 унес жизни не менее ста тысяч человек.

Именно поэтому Кабинет министров Украины принял решение ввести трехнедельный карантин.

— Это значит, что временно прекращают работу учебные заведения и отменяют массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек. Вместе с тем, надо понимать, что правительство Украины действует на опережение, — отмечает Скалецкая.

Читайте: Сохраняем спокойствие и объединяемся: советы Супрун во время пандемии коронавируса

Карантин ввели на основанию не внутренних факторов, а внешних. Учитывая количество инфицированных в мире, мы должны уменьшить количество возможных контактов, а их больше в больших скоплениях людей.

Это легкая форма карантина, которая не предусматривает закрытие предприятий.

Карантин — это превентивная мера — на опережение. Чтобы не повторить итальянского сценария.

— 25 февраля, когда я еще была министром, моя команда добавила коронавирус в перечень особо опасных болезней. Лица, имеющие показания к лечению, уклоняться от него, будут принудительно госпитализированы. В случае сознательного подвергания другого лица опасности заражения новым коронавирусом — возможно наступление ответственности, вплоть до уголовной.

Поэтому, мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы!

Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. Так, двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской.