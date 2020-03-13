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Факты / Украина

Предпосылок для остановки транспорта в Киеве из-за коронавируса нет — Данилов

В случае серьезного ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Киеве могут закрыть весь общественный транспорт.

Об этом в эфире украинского телеканала заявил секретарь СНБО Алексей Данилов и подчеркнул, что в настоящее время предпосылок для этого нет.

Глава ведомства также сообщил о двух случаях, когда два гражданина с подозрением на коронавирус отказывались пройти тест, поэтому были принудительно доставлены в больницу, где им провели полное обследование.

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— Слава богу, они здоровы, — добавил Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО напомнил, что лучшее средство предотвращения распространения болезни — это самоизоляция.

Напомним, 13 марта утром в Киеве госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус.

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