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Факты / Украина

Еще двух человек госпитализировали в Черновцах с подозрением на коронавирус

В Черновицкой области зафиксировали два новых подозрения на коронавирус.

— Еще двух человек с подозрением на коронавирус госпитализировали 13 марта в областную клиническую больницу. У них есть признаки инфекционного заболевания и были в странах, где зафиксированы случаи Covid-19, — заявили в Черновицкой областной государственной администрации.

Читайте: В Украине зафиксировали 59 подозрений на коронавирус

Всего в области госпитализированы восемь человек с подозрением на коронавирус.

Ранее Факты ICTV писали, что 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, сегодня умерла.

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