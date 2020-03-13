Еще двух человек госпитализировали в Черновцах с подозрением на коронавирус

В Черновицкой области зафиксировали два новых подозрения на коронавирус.

— Еще двух человек с подозрением на коронавирус госпитализировали 13 марта в областную клиническую больницу. У них есть признаки инфекционного заболевания и были в странах, где зафиксированы случаи Covid-19, — заявили в Черновицкой областной государственной администрации.

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Всего в области госпитализированы восемь человек с подозрением на коронавирус.

Ранее Факты ICTV писали, что 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, сегодня умерла.