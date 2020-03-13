В Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантинные мероприятия.

В связи с этим ПЦУ и УГКЦ призвали верующих с повышенным вниманием относиться к личной гигиене и использовать эффективные средства дезинфекции.

Есть ряд рекомендаций, которых важно придерживаться в церквях.

Читайте: Закроют ли Киев на въезд и выезд из-за коронавируса

Церкви считают оправданным отказ от целования святынь, достаточно просто поклона. Также это касается личных приветствий и выявления уважения между членами церкви, также и при подаче благословения.

Для поддержания чистоты икон рекомендуется пользоваться средствами дезинфекции. Также церковь просит пользоваться одноразовыми стаканами или употреблять только антидор.

Если у верующего есть признаки болезни или основания отнести себя к группе риска, церковь рекомендует оставаться дома.

К слову, в Киеве госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус.

Источник: ПЦУ, УГКЦ