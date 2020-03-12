Скандал с рейсом из Милана: Ляшко обещает проверку Минздрава

Если пассажиров самолета, на котором из Милана прилетели потенциально больные коронавирусом, выпустили без температурного скрининга — это нарушение, объяснил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире ток-шоу Право на владу.

Он напомнил, что в аэропортах температуру проверяют уже две недели, и то, что этого не сделали в условиях объявленного карантина — повод для проверки.

— Если это был реально зафиксированный факт, мы рассмотрим этот вопрос, — заверил он.

Однако, по его словам, в действиях бортпроводников, которые принести больным лекарства, нет нарушений.

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— Это стандартная схема работы бортпроводника на судне. Если стюард обнаруживает у кого-то какие-либо симптомы, он обязан до посадки в части медико-санитарной декаларации сообщить о подозрительных симптомах. И эта декларация сразу попадает к работнику санитарно-карантинного подразделения. За полчаса до посадки эта информация о ситуации на борту у них уже была, — рассказал Ляшко.

Далее, как пояснил главный санитарный врач, эпидемиолог на месте решает, что делать:

— Он может отправить самолет на санитарную стоянку. В таком случае забирают определенного пассажира и проводят исследования. Другой вариант — забирают определенное количество людей в изолятор, который есть в аэропорту, и ждут результатов исследования. Решение в такой ситуации за конкретным врачом в соответствии с прописанными алгоритмами.

Ранее соучредитель независимого профсоюза работников медицинской отрасли Антон Гура сообщил, что на борту самолета МАУ, который прибыл 12 марта в Борисполь из Милана, многие пассажиры могут быть потенциально инфицированы коронавирусом.

По его словам, трех иностранцев с борта забрала скорая, а всех остальных людей якобы отпустили без температурного скрининга.