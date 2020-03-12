Тесты на коронавирус нужно делать только тогда, когда есть симптомы — Ляшко

Виктор Ляшко рассказал, насколько оперативно можно выявлять новые случаи коронавируса в Украине и есть ли для этого специальное обеспечение.
— В каждом областном лабораторном центре есть специальные лаборатории для выявления коронавируса, — рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в программе Право на власть.
В Украине есть три передвижные ПЦР лаборатории, которые готовы к выезду в регионы, где будут регистрировать массовые поступления пациентов.
— Это предусмотрено на случай, если не будет справляться территориальная лаборатория.
Также он добавил, что сейчас уже есть тест-системы в Киеве и еще 9 областных центрах и есть график поставок в другие города.
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Однако, по словам Ляшко, тесты на коронавирус нужно делать только тогда, когда появляются соответствующие симптомы.
— Экономически достаточно тяжело вытянуть такое количество исследований тестами, к тому же, тесты не сработают, если человек находится в инкубационном периоде, — добавил замминистра.
Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. Так, двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской.