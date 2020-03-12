Трех пассажиров, вернувшихся из Милана, проверили на коронавирус

Минздрав Украины получил список пассажиров, находившихся на борту самолета из Милана, на котором потенциально были больны коронавирусом.

Об этом Виктор Ляшко сообщил в эфире Право на власть.

— Каждому пассажиру будет предоставлено инструкцию по самоизоляции, направленные ближайшем временем пройти тест на коронавирус.

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В случае необходимости все будут изолированы и пройдут лечение в соответствии с установленным протокола.

— Бортпроводники и эпидемиологи сработали профессионально. Мы уже доставили трех пассажиров в больницу, сейчас им делают диагностическое исследование на предмет коронавирусной инфекции.

По итогам экспресс-тестов коронавирус не обнаружили.