Трех пассажиров, вернувшихся из Милана, проверили на коронавирус

Минздрав Украины получил список пассажиров, находившихся на борту самолета из Милана, на котором потенциально были больны коронавирусом.
Об этом Виктор Ляшко сообщил в эфире Право на власть.
— Каждому пассажиру будет предоставлено инструкцию по самоизоляции, направленные ближайшем временем пройти тест на коронавирус.
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В случае необходимости все будут изолированы и пройдут лечение в соответствии с установленным протокола.
— Бортпроводники и эпидемиологи сработали профессионально. Мы уже доставили трех пассажиров в больницу, сейчас им делают диагностическое исследование на предмет коронавирусной инфекции.
По итогам экспресс-тестов коронавирус не обнаружили.
Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. Так, двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской.