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Факты / Украина

Трех пассажиров, вернувшихся из Милана, проверили на коронавирус

Минздрав Украины получил список пассажиров, находившихся на борту самолета из Милана, на котором потенциально были больны коронавирусом.

Об этом Виктор Ляшко сообщил в эфире Право на власть.

— Каждому пассажиру будет предоставлено инструкцию по самоизоляции, направленные ближайшем временем пройти тест на коронавирус.

Читайте: Тесты на коронавирус нужно делать только тогда, когда есть симптомы — Ляшко

В случае необходимости все будут изолированы и пройдут лечение в соответствии с установленным протокола.

— Бортпроводники и эпидемиологи сработали профессионально. Мы уже доставили трех пассажиров в больницу, сейчас им делают диагностическое исследование на предмет коронавирусной инфекции.

По итогам экспресс-тестов коронавирус не обнаружили.

Фото: Dreamstime

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