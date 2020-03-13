С 12 марта в Украине, чтобы не допустить распространения коронавируса, объявили карантин и ввели ограничения на все массовые мероприятия до конца месяца.

Врач-инфекционист, основатель Revival Institute Вадим Аристов рассказал Фактам ICTV, что означает карантин в Украине, а также, кто первый пострадает от вируса.

— Карантин объявили и это сильный правительственный ход. Это значит, что о здоровье граждан заботятся. Конечно же, сразу появились различные возмущения отдельных экспертов, потому что это очень сильно проявляет где и почему присутствуют сбои в работе государственного аппарата, — сказал Аристов.

Также он добавил, что многие люди, которые работают в грантовых организациях, не хотят, чтобы привлекалось внимание к ошибке, которую они совершили в 2017 году, при закрытии Госсанэпидслужбы. Открытый взамен Центр общественного здоровья обещали сделать аналогом американского CDC – но за 3 года так и не справились.

— В любом случае, карантин – то, что вызывает определенное снижение спроса. Определенные сектора экономики возможно недополучают от этого прибыль, но это делается ради того, чтобы больше людей выжило в случае эпидемии внутри страны, — резюмировал инфекционист.

По словам Аристова, карантин позволяет растянуть кривую заболеваемости во времени и делает ее не такой пикообразной.

— В момент пика, когда очень большое количество людей начинает поступать в медицинские учреждения, система здравоохранения начинает захлебываться. Когда сотни людей за час приходят, то некому и нечем оказывать помощь. В итоге страдает качество и многим приходится отказывать, — добавил инфекционист.

Вадим Аристов подчеркнул, что есть два сценария. В одном из них количество заболевших людей будет все равно то же самое, но оно растянется на большее число месяцев. И это даст возможность оказать им лучшую помощь.

По другому сценарию, количество заболевших людей уменьшится. Ведь с ростом активности солнца ультрафиолет будет противодействовать выживанию вируса в окружающей среде.

— Поэтому, чем дольше будет раскачиваться эпидемия, тем лучше, потому что меньше заболеет, меньше будет в тяжелом состоянии и меньше людей умрет, — добавил Аристов.

К слову, карантин – это только одна из мер, нужно обязательно параллельно готовить медицинскую инфраструктуру.

— Карантин очень легко правительству организовать – «ломать не строить». Запретить достаточно легко. По сути, правительство переносит удар с себя на бизнес. Очень важно, чтобы выигранное время правительство использовало, чтобы сделать свое домашнее задание – подготовить больницы, — подчеркнул специалист.

Также он добавил, что в больницах будет вал пациентов и важно, чтобы были настроены маршруты, как обрабатывать этот запрос, по каким протоколам лечить.

— Пока что адекватных учений я не видел, все учения марта отрабатывали сценарии первых двух недель января. Мы запаздываем все время, где-то на 1.5 месяца. Важно, чтобы учения вызвали улучшения взаимодействия между всеми отделениями, всеми родами медиков, и самое главное – между всеми ведомствами, — добавил Аристов.

Параллельно с карантином важно, чтобы происходило усиление медицинской инфраструктуры.

— Мы запустили чат-бот, когда медики в обход всех посредников могут телеграфировать, что же у них есть на самом деле. Так вот, они очень слабо оснащены, марлевые повязки вместо респираторов, а также их не учили правильно ими пользоваться. Это очень уязвимое место, медики сами будут заражены, — подчеркнул инфекционист.

Также он добавил, что в Черновцах все медики, которые оказывают помощь, скорее всего уже заражены.

— Кислород и дыхательные аппараты — самое критическое звено. В Италии говорят, что их недостаток приводит к неравенству. Приходится делать алгоритмы, по которым нужно оценивать, кому отдать это дефицитное место. Старикам, которым мало осталось жить, или молодым.

— Это этически опасный выбор. В Украине, как в стране с плохим менеджментом, скорее всего вопрос справедливого распределения остается под вопросом. Велика вероятность, что политики, крупные бизнесмены, начнут как-то резервировать для себя и своих родственников эти палаты, аппараты и специалистов, — сказал Аристов.

По мнению эксперта, это самое уязвимое звено, поэтому нужно требовать от правительства демонстрации больничных сетей, где и что будет происходить, и насколько они оснащены.

— Если провести простую оценку, то первая сотня пациентов должна была быть где-то 10 – 27 марта. Соответственно, 14 марта – 2 апреля должна быть уже тысяча пациентов, — подчеркнул специалист.

К слову, 13 марта в Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. Женщина вернулась из Польши без симптомов коронавирусной инфекции, они появились позже уже в Украине.

Юлия Ляхова