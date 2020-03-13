В Бердичеве госпитализировали мужчину с подозрением на Covid-19

Житель Бердичева, который отдыхал несколько недель в Италии, сообщил врачам о своем состоянии и на авто приехал в инфекционное отделение, сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

— Утром поступила информация из Бердичева, что пациент, для предотвращения негативных последствий, сообщил врачам о своем состоянии и на собственном автомобиле доехал в инфекционное отделение. Известно, что он отдыхал несколько недель в Италии. Все анализы получены, в ближайшее время сообщим об их результатах, — написал он в соцсети.

По его словам, в Радомышль, где находится 70-летняя больная коронавирусом, выехал главный инфекционист и главный пульмонолог Житомирской области, которые будут проводить дальнейшие обследования.

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— Мы установили всех контактных лиц, установили церковь, в которой была на службе больная женщина. Сейчас устанавливается количество лиц, которые были на службе, — добавил он.

Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. Так, двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской. Женщина из Радомышля находится в состоянии средней тяжести.