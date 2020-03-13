В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина.

Об этом сообщают в Черновицкой областной государственной администрации.

— У женщины есть признаки инфекционного заболевания и находилась в Италии. Она вернулась домой 8 марта, — говорят в ОГА.

Также в инфекционном отделении находится жена буковинца, у которого 12 марта, был диагностирован коронавирус Covid-19.

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Всего в инфекционное отделение областной клинической больницы с подозрением на коронавирус госпитализировано 6 человек.

Как писали Факты ICTV, в оккупированной Горловке Донецкой области зарегистрировали 12 случаев коронавируса.

Об этом на заседании Кабмина заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.