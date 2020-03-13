В Киеве госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

13 марта около 12.00 из Центра первичной медико-санитарной помощи №2 Подольского района Киева госпитализировали человека с подозрением на коронавирус.

Свидетелем инцидента стал киевлянин Виталий, который пришел в центр на прием к семейному врачу.

Я поднялся на четвертый этаж, повернул в левое крыло. Там меня остановила врач в марлевой маске. Я попытался уточнить, что происходит. На мой вопрос она ответила, что там проводят проветривание, — говорит Виталий.

В том крыле не было посетителей, лишь сами врачи, продолжает киевлянин.

Минуты через две я увидел, как два парня в желтых комбинезонах выводят девушку. Она была в маске и, вроде, плакала, — дополняет Виталий.

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По словам мужчины, еще 15 минут посетителей не пускали. На этаже были открыты окна, а сотрудники мыли пол с хлоркой.

После того, как я подошел к кабинету, я услышал разговор врачей. Они говорили, что на прием пришла девушка. Она плохо себя чувствовала и попросила прилечь на кушетку… После осмотра вызвали врачей в костюмах и отвезли ее в Александровскую больницу, — делится Виталий.

В Александровской больнице врачи не идут на контакт и не комментируют информацию о поступлении человека с подозрением на коронавирус, передает журналист Факты ICTV. В больницу обращаются люди, которые просят проверить их на Covid-19.

При мне приехала пара на своем авто и попросила проверить их на коронавирус. Их завели в помещение, — уточняет корреспондент.

Напомним, на Львовщине госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус.