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Факты / Украина / Общество

В Радомышле проверяют пять случаев коронавируса

13 марта в Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. Умерла 71-летняя жительница Радомышля, что на Житомирщине.

Женщина 8 марта посещала местную церковь. С подозрительными симптомами обратились к врачам пять человек, которые посещали ту же церковь. Они пожаловались на высокую температуру и насморк. Сейчас три человека находятся на самоизоляции, а двух других, вероятно, госпитализируют.

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Врачи, которые осматривали женщину, тоже самоизолировались, некоторые из них находятся в боксах.

Напомним, что Центр общественного здоровья Украины всего получил 59 подозрений на коронавирус.

Источник: УНИАН

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