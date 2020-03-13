13 марта в Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. Умерла 71-летняя жительница Радомышля, что на Житомирщине.

Женщина 8 марта посещала местную церковь. С подозрительными симптомами обратились к врачам пять человек, которые посещали ту же церковь. Они пожаловались на высокую температуру и насморк. Сейчас три человека находятся на самоизоляции, а двух других, вероятно, госпитализируют.

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Врачи, которые осматривали женщину, тоже самоизолировались, некоторые из них находятся в боксах.

Напомним, что Центр общественного здоровья Украины всего получил 59 подозрений на коронавирус.