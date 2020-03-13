Украинцев, заблокированных в Словении из-за коронавируса, вытащат – Кулеба

Ситуацию с украинцами в Словении, которые застряли на границе, когда возвращались из Италии в Украину, взял под личный контроль министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Консул будет с ними на связи. Посольства в Италии и Словении работают над решением проблемы, — написал он.

Кулеба заверил, что прорабатываются различные варианты, как разблокировать передвижение наших граждан.

— Мы вас вытащим! — написал министр.

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По неподтвержденной информации, три автобуса с украинцами задержали, потому что Словения закрыла свою границу для въезда из Италии, где распространяется коронавирус.

Напомним, Факты ICTV публиковали список стран, где введены ограничения на пересечение границы из-за коронавируса.