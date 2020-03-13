Украинцам с подозрением на коронавирус будут оплачивать больничные

В случае установления врачом временной нетрудоспособности, в частности, если обнаружены симптомы острого респираторного заболевания, а также подозрения на Covid-19, Фонд социального страхования Украины профинансирует помощь по больничным, которая компенсирует застрахованному лицу потерянный за время лечения заработок.

— Если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, наложенным органами санитарно-эпидемиологической службы, пособие по временной нетрудоспособности предоставляется с первого дня за все время отсутствия на работе по этой причине, — отмечают в ФССУ.

У випадках встановлення лікарем тимчасової непрацездатності, зокрема, при виявлені симптомів гострого респіраторного захворювання, підозрі на #COVID19, #ФССУ профінансує надання допомоги за лікарняними, яка компенсує застрахованій особі втрачений за час лікування заробіток. pic.twitter.com/PtIofanW81 — Фонд соціального страхування України (@InsuranceFund) March 13, 2020

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Напомним, в Украине с 12 марта действует карантин, из-за чего введен ряд ограничительных мер.

В частности, на три недели закрыты все учебные заведения, отменены массовые мероприятия с участием 200 и более человек, авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией.

Источник: ФССУ