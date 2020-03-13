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Факты / Украина

В Италии от коронавируса умерла гражданка Украины

В Италии от коронавируса умерла гражданка Украины Раиса Малышева 1954 года.

Женщина работала в провинции Брешия.

Украинку госпитализировали с подозрением на коронавирус 8 марта, но только 12 марта диагноз официально подтвердили. Женщина находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии.

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В пятницу, 13 марта, Раиса Малышева умерла.

— Сегодня в итальянской провинции Брешиа умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус. МИД Украины выражает искренние соболезнования родственникам и близким, — заявили в МИД Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, сегодня умерла.

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