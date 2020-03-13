В Италии от коронавируса умерла гражданка Украины Раиса Малышева 1954 года.
Женщина работала в провинции Брешия.
Украинку госпитализировали с подозрением на коронавирус 8 марта, но только 12 марта диагноз официально подтвердили. Женщина находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии.
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В пятницу, 13 марта, Раиса Малышева умерла.
— Сегодня в итальянской провинции Брешиа умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус. МИД Украины выражает искренние соболезнования родственникам и близким, — заявили в МИД Украины.
Ранее Факты ICTV писали, что 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, сегодня умерла.
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