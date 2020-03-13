В оккупированную Горловку коронавирус завезли из Китая через Москву — Данилов

В Донецкой области в оккупированном городе Горловка зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом, из-за чего на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда из ОРДЛО будут усилены меры контроля.

Инфицированная женщина вернулась на Донбасс из Китая. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

— Служба внешней разведки и другие наши подразделения располагают информацией о том, что на территории оккупированной части Донецкой и Луганской области уже есть зарегистрированные случаи распространения коронавируса. К большому сожалению, женщина, больная, она вернулась через Москву из Китая, ехала в микроавтобусе из Москвы — и именно таким образом все это там происходило, — отметил Данилов.

Он пояснил, что в Горловке сейчас происходит Операция объединенных сил, поэтому там особый режим пересечения границы.

— Это граждане Украины, все граждане Украины пересекают границу одинаково. Но с учетом того, что там происходит, руководитель ООС может принимать, на собственное усмотрение, другие решения, — отметил секретарь СНБО.

Скрининг работает на границе с оккупированным Крымом и Донбассом.

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Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. Так, двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Горловке зафиксировали 12 случаев Covid-19.

71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, сегодня умерла.