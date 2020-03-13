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Факты / Украина

В Украине первый человек умер от коронавируса

71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, сегодня умерла.

Женщина умерла сегодня днем. Утром она была на аппарате искусственной вентиляции легких, состояние ее резко ухудшилось, спасти ее не смогли.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, у женщины была двусторонняя пневмония, врачи не смогли спасти ей жизнь. Ранее женщина путешествовала в Польше.

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Ляшко также напомнил, что лучшая профилактика от коронавируса для пожилых людей — самоизоляция.

Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. Так, двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Горловке зафиксировали 12 случаев Covid-19.

Источник: Минздрав

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