В Украине зафиксировали 59 подозрений на коронавирус

Центр общественного здоровья Украины получил 59 подозрений на коронавирус.

— 59 подозрений не означает, что протестировано только 59 человек. С начала года вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья протестировала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию , — сообщили в ЦОЗ.

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В ЦОЗ отметили, что подозрение — это предварительный диагноз, который еще не подтвержден клинически и лабораторно. Подозрение устанавливают врачи только в случаях, которые четко подпадают под критерии, утвержденные Минздравом.

— Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины продолжает исследовать не только подозрительные случаи, но и контактных лиц, — заявили в центре.

Ранее Факты ICTV писали, что 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, сегодня умерла.