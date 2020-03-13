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Факты / Украина

Удаленная работа и принудительная изоляция: законопроект Минздрава о коронавирусе

Глава Минздрава Илья Емец представил законопроект о коронавирусе, в котором говорится об ограничении численности людей во время массовых мероприятий и усилении контроля въезда и выезда на территорию Украины.

Проект закона повысит эффективность борьбы с инфекцией, объясняют в ведомстве.

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Что он предусматривает:

  • Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;
  • Возможность работникам выполнять работу на дому;
  • Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек;
  • Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;
  • Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;
  • Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

Как сообщалось, Украина закрыла 170 пунктов пропуска на границе и запретит въезд для иностранцев.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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