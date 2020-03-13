В Кременчуге Полтавской области с подозрением на коронавирус госпитализировали студента Кременчугского национального университета.

Мужчина был госпитализирован вечером 12 марта в инфекционное отделение больницы интенсивного лечения Кременчуга. Медики взяли анализы и направили в Полтаву. Сейчас ожидаются результаты. Пациент находится в отдельном боксе.

У студента внезапно поднялась температура тела до 39 градусов, и он обратился в скорую помощь, чтобы исключить коронавирус.

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Студент вернулся в Украину 5 марта. До этого он находился в Швеции, Финляндии и Эстонии. Он сам обратился к врачам после того, как у него повысилась температура тела до 39 градусов.

На данный момент в Украине зафиксировано три случая коронавируса. Двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской.