PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Посещал Швецию и Эстонию: в Кременчуге госпитализировали студента с подозрением на коронавирус

В Кременчуге Полтавской области с подозрением на коронавирус госпитализировали студента Кременчугского национального университета.

Мужчина был госпитализирован вечером 12 марта в инфекционное отделение больницы интенсивного лечения Кременчуга. Медики взяли анализы и направили в Полтаву. Сейчас ожидаются результаты. Пациент находится в отдельном боксе.

У студента внезапно поднялась температура тела до 39 градусов, и он обратился в скорую помощь, чтобы исключить коронавирус.

Читайте: На Львовщине госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

Студент вернулся в Украину 5 марта. До этого он находился в Швеции, Финляндии и Эстонии. Он сам обратился к врачам после того, как у него повысилась температура тела до 39 градусов.

На данный момент в Украине зафиксировано три случая коронавируса. Двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка