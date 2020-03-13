Свободный выбор языка обучения: Зеленский подписал закон о среднем образовании

Президент Владимир Зеленский подписал закон О среднем образовании, который Верховная Рада приняла 16 января 2020 года.

Закон призван реализовать образовательную реформу, которую начали в 2017 году.

Закон предусматривает право свободного выбора языка учебного процесса частными учебными заведениями.

Кроме того, в законе говорится о введении трех языковых моделей, которые рекомендовала Венецианская комиссия.

Первая модель касается коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и не имеют государства, которое могло бы защищать его. Речь идет о крымских татарах. Они должны будут изучать язык коренного народа с 1 до 11 класса наряду с украинским языком.

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Вторая модель рекомендована для школ с обучением на языке национальных меньшинств из ЕС. Она предусматривает обучение родном языком в начальной школе наряду с изучением государственного, с 5 класса не менее 20% годового объема учебного времени преподавание будет осуществляться на украинском языке с постепенным увеличением до 40% в 9 классе, со старшей школы не менее 60%.

Третья модель касается нацменьшинств, язык которых относится к словянской семьи, а также, проживающих преимущественно в среде собственного языка (российский язык). Эта модель предполагает, что с 5 класса не менее 80% обучения будет осуществляться на государственном языке.

Ранее Факты ICTV писали, что Минобразования начало менять подходы к организации подготовки учебников и их экспертизы.