Емец инициировал внеочередное заседание Рады для принятия закона о коронавирусе

Министр здравоохранения Илья Емец инициировал внеочередное заседание нардепов Верховной Рады для голосования за законопроект, который предусматривает ряд мер по защите Украины от распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил чиновник перед заседанием Кабмина.

— Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам. Пришло время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон, — заявил Илья Емец.

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За пять дней с момента назначения министр здравоохранения вместе с командой восстановили санитарно-эпидемиологическую службу из села до Киева.

— В этом штабе круглосуточно работают самые знаковые специалисты по эпидемиологической службы, которая была разрушена. Это мы уже сделали. Все службы медицинские, которые отвечают за предупреждение коронавируса в стране, имеют контакт через специальную комиссию, которая создана при правительстве, — отметил Емец.

Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. Так, двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской.