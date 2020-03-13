Когда будет ВНО-2020: даты проведения тестирования

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал даты проведения тестирования в 2020 году.
Согласно графику ВНО-2020, регистрация пройдет с 3 февраля по 24 марта. Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля.
Основная сессия оценивания по 11 предметам пройдет с 21 мая по 15 июня.
- Математика — 21 мая;
- Украинский язык и литература — 26 мая;
- Физика -28 мая;
- Испанский, немецкий и французский языки — 1 июня;
- Английский язык — 2 июня;
- История Украины — 4 июня;
- Биология — 9 июня;
- География — 11 июня;
- Химия — 15 июня.
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Оглашение результатов по математике и физике будет представлены до 12 июня; по украинскому языку и литературе, истории Украины и иностранным языкам — до 20 июня; по биологии, химии и географии — до 24 июня.
Ранее Факты ICTV писали, как будут оценивать ВНО-2020 и за что могут снизить баллы.