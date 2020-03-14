



Карантин в Украине: какие пункты пропуска закроют из-за коронавируса (СПИСОК) / 2 фотографии

Со своей стороны глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов в Facebook сообщил об исключениях для иностранцев и лиц без гражданства, которым с 16 марта временно запретят въезд в Украину.

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— Исключение: лица, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Украины; являются супругами или детьми граждан Украины; водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств; члены экипажей; представители официальных международных миссий, диппредставительств, организаций и члены их семей, — написал он.

Напомним, Зеленский призвал украинцев за рубежом вернуться в Украину в ближайшие три дня в связи с прекращением регулярного авиасообщения 17 марта.