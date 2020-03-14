Карантин в Украине: какие пункты пропуска закроют из-за коронавируса (СПИСОК)

Украина с полуночи 16 марта приостанавливает работу 94 пунктов пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.
Об этом сообщил председатель ГПСУ Сергей Дейнеко во время брифинга 14 марта.
Пограничники уточнили, что для закрытия выбраны пункты пропуска, где нет интенсивного движения пассажиров.
Дейнеко напомнил, что с 17 марта до 3 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.
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Со своей стороны глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов в Facebook сообщил об исключениях для иностранцев и лиц без гражданства, которым с 16 марта временно запретят въезд в Украину.
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— Исключение: лица, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Украины; являются супругами или детьми граждан Украины; водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств; члены экипажей; представители официальных международных миссий, диппредставительств, организаций и члены их семей, — написал он.
Напомним, Зеленский призвал украинцев за рубежом вернуться в Украину в ближайшие три дня в связи с прекращением регулярного авиасообщения 17 марта.
Источник: Госпогранслужба