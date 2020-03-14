МАУ полностью прекращает авиасообщение из-за коронавируса

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) в рамках выполнения решения СНБО и президента Украины прекращает регулярное авиасообщение.

Руководство компании сообщило, что рейсы для возвращения граждан Украины и иностранцев с правом на постоянное или временное проживание будет выполняться до конца суток 16 марта.

Все чартерные рейсы, запланированные на даты после 16 марта, будут выполняться исключительно для возвращения на Украину.

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МАУ советуют всем украинцам, которые по уважительным причинам не успеют организовать свое возвращение домой, обратиться за помощью в украинские консульства.

— Количество имеющихся свободных мест на регулярных рейсах 15-го и 16-го марта — ограничено, а потому просим с пониманием относиться к ограниченным возможностям авиакомпании во время форм-мажорных обстоятельств, — предупредили в компании.

Сейчас МАУ планирует выполнение дополнительных регулярных рейсов для вывоза граждан Украины в течение ближайших двух суток.

— В это тяжелое для всех время мы постараемся оказывать максимальное содействие соотечественникам в возвращении домой, на борт будет принято столько пассажиров, сколько кресел есть в самолете. Для большинства рейсов будет введена компоновка салона в полный эконом-класс.

Порядок переоформления авиабилетов пассажиров, рейсы которых будут отменены, можно будет посмотреть по ссылке.

Недавно Факты ICTV сообщали, что в МАУ отменили рейсы в 16 стран мира из-за коронавируса. Такое решение было принято до заявления президента Зеленского о необходимости полного прекращения авиасообщения.