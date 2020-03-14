Минздрав опроверг четвертый случай заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения опровергает информацию, которая появилась в СМИ о новом случае заражения коронавирусом в Украине.

В сети появилась информацию, что в Тернопольской области зафиксирован первый случай короновируса у женщины, которая ранее вернулась из Италии.

Также сообщалось, что ее срочно госпитализировали в больницу Тернополя.

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В Минздраве призвали украинцев верить только официальным источникам.

Напомним, в Украине официально зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

11 марта Кабмин решил ограничить проведение массовых мероприятий с участием более 200 человек, а также на три недели ввести карантин в учебных заведениях.