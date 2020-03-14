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Факты / Украина

МИД призвал украинцев за рубежом регистрироваться в системе Друг

МИД Украины призывает граждан, находящихся сейчас за границей, зарегистрироваться в системе ведомства Друг.

— Система создана с единственной целью — там мы видим, где вы находитесь. Если вы не сможете вернуться до 17 марта, система станет основой для дальнейшего вывоза граждан спецрейсами, — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава ведомства добавил, что МИД будет максимально работать, чтобы украинцы за границей не остались без помощи.

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Система Друг — эффективный инструмент предупреждения граждан Украины, находящихся за рубежом, о чрезвычайных ситуациях, природных катаклизмах, гражданских беспорядках и военных конфликтах. Что входит в анкету:

  • Информация о человеке, который путешествует;
  • Маршрут путешествия и период пребывания за границей;
  • Информация о близких людях, которые путешествуют;
  • Контактное лицо в Украине.

Напомним, от 17 марта 2020 года в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты.

Фото: Dreamstime

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