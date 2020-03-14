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Факты / Украина

Первый украинский дипломат заразился коронавирусом за границей – МИД

Министерство иностранных дел Украины зафиксировало первый случай инфицирования коронавирусом украинского дипломата в одной из стран мира.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, но не уточнил, в какой именно стране заразился вирусом работник дипломатической службы.

Ведомство также сообщило, что зарубежные диппредставительства с 14 марта временно переходят на дистанционный режим работы с обращениями граждан и усиленную обработку запросов граждан.

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Особый режим работы — это не закрытие посольств и консульств, а временные защитные меры для сотрудников дипслужбы, уточнили в МИД.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев за рубежом вернуться в Украину в ближайшие три дня в связи с прекращением регулярного авиасообщения 17 марта.

Источник: МИД

Фото: Dreamstime

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