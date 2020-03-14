В Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью -4°, днем +8°. В воскресенье без осадков, -5°…+2°.

Во Львове в субботу переменная облачность, ночью -6°, днем +5°. В воскресенье солнечно, -4°…+4°.

В Луцке в субботу ночью -4°, днем +6°, без осадков. В воскресенье ночьюи-3°, днем +4°, солнечно.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -5°…+7°. В воскресенье до -7°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +2°, днем +16°. В воскресенье -2°…+8°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем +10°. В воскресенье -6°…+2°, переменная облачность.

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -1°, днем +12°. В воскресенье солнечно, температура воздуха -5°…+3°.

В Симферополе завтра без осадков, +1°…+15°. В воскресенье -5°…+8°, переменная облачность.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью 0°, днем +14°. В воскресенье без осадков, температура до +7°.

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В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -3°, днем +11°. В воскресенье температура до +5°, облачно с прояснениями.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -2°, днем +11°. В воскресенье -5°…+4°, без осадков.

В Буковеле в субботу переменная облачность, температура до -10°. В воскресенье солнечно, ночью -9°, днем 0°.