В Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью -4°, днем +8°. В воскресенье без осадков, -5°…+2°.
Во Львове в субботу переменная облачность, ночью -6°, днем +5°. В воскресенье солнечно, -4°…+4°.
В Луцке в субботу ночью -4°, днем +6°, без осадков. В воскресенье ночьюи-3°, днем +4°, солнечно.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -5°…+7°. В воскресенье до -7°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +2°, днем +16°. В воскресенье -2°…+8°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем +10°. В воскресенье -6°…+2°, переменная облачность.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -1°, днем +12°. В воскресенье солнечно, температура воздуха -5°…+3°.
В Симферополе завтра без осадков, +1°…+15°. В воскресенье -5°…+8°, переменная облачность.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью 0°, днем +14°. В воскресенье без осадков, температура до +7°.
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В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -3°, днем +11°. В воскресенье температура до +5°, облачно с прояснениями.
В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -2°, днем +11°. В воскресенье -5°…+4°, без осадков.
В Буковеле в субботу переменная облачность, температура до -10°. В воскресенье солнечно, ночью -9°, днем 0°.
К слову, метеорологи прогнозируют, что лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40, что связано с изменениями климата.