Распространение коронавируса в мире: три шага для украинцев за рубежом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал для украинцев за рубежом алгоритм действий для возвращения домой.

— Попробуйте вернуться до 17 марта. Если вы видите, что не успеваете — немедленно зарегистрируйтесь в системе ДРУГ.

Параллельно обратитесь в консульство или посольство в той стране, где вы находитесь. Вы можете сделать это при помощи электронной почты или соцсетей.

Третий шаг — когда мы увидим картинку — мы установим контакт с людьми и начнем формировать группы. Например, сейчас мы эвакуируем 100 человек на границе Словении. На борту самолета есть еще 100 мест — консулы уже делают объявления в Италии, предлагая украинцам эвакуироваться, — сказал министр.

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Кулеба отметил, что МИД не может снять запрет на перемещение внутри стран, где находятся украинцы, но дипломаты могут в частном случае контактировать и договариваться с представителями дипведомств этих стран.

Напомним, от 17 марта 2020 года в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты.