Усиление карантина: что изменится для украинцев с 16 и 17 марта

Власть не может сказать, будет ли продлен карантин в Украине в связи с распространением коронавируса после 3 апреля.

По словам пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, все ведомства работают круглосуточно, принимая решения в зависимости от ситуации с коронавирусом в Украине и мире.

Она также напомнила, что нужно знать украинцам в связи с введением ограничительных мер.

Все регулярное пассажирское сообщение — самолетами, по железной дороге, автобусами — будет приостановлено на следующие две недели с 17 марта. Вернуться в Украину можно своим ходом — автомобилем (среди прочего — арендованным), пешком (на велосипеде или даже самокате) через 123 пункта пропуска, которые останутся открытыми. Список пунктов, которые закроют 16 марта.

СНБО обратился ко всем гражданам Украины за рубежом с просьбой вернуться до 17 марта 2020 года. Если кто-то из украинцев не сможет этого сделать, нужно предоставить данные диппредставителям Украины (один из способов — зарегистрироваться в системе ДРУГ), после этого эвакуацию граждан будут планировать спецрейсами в определенные даты.

В случае чрезвычайной ситуации, при угрозе жизни и здоровью украинцам за рубежом советуют безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация — на сайте МИД Украины или по круглосуточной горячей линии ведомства: +38 (044) 238-16-57, адрес электронной почты: [email protected]).

Украинцам, которые решили остаться за границей, рекомендуют сообщить об этом дипломатическое представительство и беречь здоровье — избегать людных мест, быть дисциплинированными, соблюдать тщательную гигиену.

Иностранцы с 16 марта смогут попасть в Украину только при условии вида на жительство или по отдельным решениям Министерства иностранных дел Украины (аккредитованные работники дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций и т.д.).

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-2019

Кабинет Министров Украины работает над срочной закупкой масок, тестов и необходимого оборудования.

В Украине достаточно мест в реанимации, достаточно специалистов в больницах для приема больных.

Укрпочта обещает вовремя доставлять выплаты и нужную информацию.

Напомним, 13 марта в Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. Женщина вернулась из Польши без симптомов коронавирусной инфекции, однако они появились позже уже в Украине.