Всемирный день защиты прав потребителей ежегодно отмечается 15 марта. Эта дата была установлена в годовщину выступления президента США Джона Кеннеди в Конгрессе в 1962 году.

Тогда он сформулировал четыре главных права потребителя:

право на безопасность;

право на качество товаров и услуг;

право на достоверную информацию о них;

право защищать свои потребительские претензии в суде.

В 1983 году 15 марта было закреплено в международном календаре праздничных дат.

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В Украине права потребителей регулируются и защищаются соответствующим законодательством.

Пять прав потребителей, о которых мало кто помнит, собрали Факты ICTV.

Потребитель имеет право:

1. на возмещение имущественного и морального вреда, причиненного вследствие дефекта продукции;

2. заменить товар ненадлежащего качества на такой же или аналогичный, если он есть в наличии у продавца.

Чтобы доказать, что он был ненадлежащего качества продавец (за свой счет) должен организовать экспертизу в трехдневный срок со дня получения от потребителя письменного согласия на это действие;

3. обратиться в суд и другие уполномоченные государственные органы за защитой нарушенных прав;

4. на необходимую, доступную, достоверную и своевременную информацию на государственном языке о продукции, ее количестве, качестве, ассортименте, производителе;

5. отказаться от договора о выполнении работ (оказании услуг) и требовать возмещения убытков. Это можно сделать, если исполнитель своевременно не приступил к выполнению обязательств по договору или выполняет работу настолько медленно, что закончить ее в определенный срок становится невозможным.

Если же вы приобрели товар, но увидели, что он испорченный уже дома, то возместить деньги все равно можно.

Как получить компенсацию за некачественные продукты читайте на Фактах ICTV.