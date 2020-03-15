Из-за коронавируса больницы перенесут плановые операции

Минздрав обяжет больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Уже завтра глава Минздрава подпишет приказ, который будет обязывать учреждения здравоохранения переносить плановые операции на более поздний срок, чтобы мы освобождали учреждения здравоохранения и были готовы для оказания качественной медицинской помощи, в которой будут нуждаться украинцы, — заявил Ляшко.

Он добавил, что сейчас Минздрав работает над тем, чтобы перепрофилировать учреждения здравоохранения для приема инфикваних пациентов.

— Мы сначала определили госпитальные базы для первого приема больных, но мы сейчас активно работаем, чтобы перепрофильовувались кровати, — пояснил врач.

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К слову, министр здравоохранения Украины заявил, что в связи с распространением коронавируса в мире необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.