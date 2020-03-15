Чихал вирус на рейтинги: что нужно Украине для защиты от Covid-19

Вопрос cдерживания темпов распространения коронавируса стал серьезным испытанием для властных учреждений и системы здравоохранения.

Если быстро примененные в Китае радикальные меры дают положительные результаты (за сутки 13 марта зафиксированы 13 новых случаев инфицирования), то в Европе либеральные меры, примененные с опозданием, ведут к стремительному распространению вируса. По данным Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джонса Хопкинса, за сутки количество больных в Италии увеличилось на 2705, в Испании – на 2 955, Германии – 1 597, Франции – 1 393, в Швейцарии – на 487 человек.

Анализ решения СНБО Украины и предложений Минздрава, подготовленных и обнародованных СМИ, свидетельствует, что на центральном уровне мы действуем нерешительно, теряем драгоценное время и принимаем половинчатые решения. Местные органы власти – более быстрые и действенные.

Изучение динамики распространения коронавируса и ежедневной реакции властных органов разных стран на распространение коронавируса свидетельствует, что единственным эффективным средством борьбы является социальная изоляция, которая достигается применением жесткой ответственности за ее несоблюдение со стороны как юридических, так и физических лиц.

Введение карантина для учебных заведений – мера правильная, но недостаточная. Продолжают работать спортивные секции, и не только они. Вчера мне пришлось убеждать маму отказаться от тренировки сына в хоккейной секции. Часть студенческой молодежи восприняла карантин как каникулы. Необходимо срочно внести изменения в законы, которыми ввести жесткую (подчеркиваю – жесткую) ответственность как руководителей юридических лиц, так и физических лиц за несоблюдение условий карантина и обсервации. Можно безответственно относиться к своему здоровью, это – выбор каждого, но нельзя подвергать смертельной опасности граждан. За это должна быть ответственность.

К сожалению, мы теряем время на закрытии границ, а меры, которые будут применять при возвращении граждан из зон вспышки Covid, недостаточны. Измерение температуры в месте пересечения границы признано ВОЗ неэффективным, а использование экспресс-тест-систем не только не исключает возможность попадания граждан с Covid в социум, но и создает дополнительные угрозы, поскольку при невыявлении Covid на ранней стадии, граждане будут его распространять. Цитирую лишь 2-й и 3-й пункт инструкции экспресс-тестов, закупленных МЗ: п. 2. На ранних стадиях заболевания результат теста может быть негативным. П. 3. Из-за ограничения метода обнаружения негативного результата теста этого реагента нельзя исключать возможность заражения.

Нужна 14-дневная обсервация, как это делают в Израиле, как это сделано в Польше и на Мальте. Все общественные мероприятия, конференции, театральные спектакли и т.п. нужно запретить, а не ограничивать количеством в 200 человек, а в Киеве – 60 человек. В Сингапуре, где тщательно отслеживали каждый случай инфицирования, убедились, что ничего «святого» у коронавируса нет. Наибольшим кластером распространения оказалась церковь. Это к вопросу, нужно ли на период карантина прекратить службу Божью.

Требует просмотра рекомендованный Минздава порядок действий граждан при подозрении на коронавирус. Во многих странах Европы учитывают опыт Италии – не рекомендуют отправляться к семейному врачу или в больницу. Нужно позвонить по телефону, оставить координаты и не выходить из дома 5–6 дней, а если состояние ухудшается – отправиться в специализированное заведение, где проведут тестирование на Covid.

В некоторых странах это рекомендуют делать в пунктах забора, которые находятся не в помещении, а на открытом воздухе возле корпусов больницы. Это чрезвычайно важно, поскольку в перегруженных системах здравоохранения смертность в несколько раз выше. Некоторые аналитики приводят цифру – в восемь раз.

Мы должны уберечь систему здравоохранения от коллапса и срочно, срочно – подчеркиваю, выделить не 100 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты для министерств, ведомств и государственного резерва, а закупить оборудование для больниц всех областных центров, чтобы можно было проводить анализы, закупить аппараты искусственной вентиляции легких в отделения интенсивной терапии и индивидуальные средства защиты для врачей.

Контакты с врачами, работающими в коммунальных учреждениях, и коллегами из частного сектора, свидетельствуют, что индивидуальных средств защиты (масок, респираторов, очков, специальных халатов) недостаточно либо они почти отсутствуют. Не обеспечив больницы всем необходимым, панику, которая уже охватывает поликлиники, нам не побороть. И ответственность здесь нужно возлагать не на врачей.

Поговаривают, что к вывозу индивидуальных средств за границу причастны должностные лица, которые должны заботиться о здоровье своего народа. Хотелось бы, чтобы правоохранительные органы либо подтвердили, либо опровергли эту информацию. Объясняю, чтобы быть правильно воспринятым, что должны сделать в больнице при контакте пациента с Covid с врачом. Отправить врача и всех медицинских работников, контактировавших с этим врачом, на 14-дневную обсервацию.

В Германии, когда анализировали первые случаи Covid, было сообщение, что при подтверждении об инфицировании Covid заведующего отделением патологии Тюбингенского университета всех заведующих отделениями подвергли 14-дневной обсервации, поскольку они контактировали с ним во время одного из совещаний.

Теперь отдельная тема о тест-системах. Закупать нужно не экспресс-тест-системы, а тест-системы, которые действительно будут опровергать либо подтверждать инфицирование коронавирусом. Дорого, но это правильный путь. Увеличить объемы тестирований. Не успокаивать себя статистикой о трех зафиксированных случаях и одном из них летальном. Это обманчивая статистика, реальность совсем другая. Вирус неделями распространяется незамеченным. Сегодня у нас значительно больше случаев инфицирования, но мы знаем лишь о трех. Согласно математическим моделям, разработанным на основе анализа распространения Covid, мы обоснованно можем утверждать, что количество инфицированных превышает 800 человек.

Будем осторожны с разработанными в Украине тест-системами, потому что в США есть опыт, что одни из разработанных и использовавшихся тест-систем не работают. А теперь о количестве тестов, которые провели в разных странах по состоянию на 3 марта 2020 года: Южная Корея – 10 9591, подтверждено Covid – в 4,4% случаев, Италия – 23 345, подтверждено Covid – 8,7%. А в Украине по состоянию на 14 марта, за исключением Санжар, выполнено анализов с помощью тест-систем, подчеркиваю – не экспресс-тест-системами, менее 100.

По поводу аппаратов искусственной вентиляции легких вызывает удивление решение «в случае необходимости будет выделено 500 млн грн на закупку медицинского оборудования для интенсивной терапии по ускоренной процедуре». Тот, кто вводит президента в заблуждение, должен уже понести ответственность. Мои контакты с топ-менеджером рынка изделий медицинского назначения в Германии о покупке аппаратов искусственной вентиляции легких после его звонков немецким производителям подтвердили: аппаратов для свободной продажи нет.

В Италии, поскольку не хватает аппаратов ИВЛ, профильной ассоциацией анестезиологов разработаны рекомендации, кого подключать к ИВЛ, давая шанс выжить, а кого нет. Правительства многих стран разместили заказы на производство тысяч аппаратов ИВЛ. Например, только США у одного из производителей разместили заказы на производство 2 500 аппаратов ИВЛ.

Замечу, что далеко не все модели аппаратов ИВЛ можно использовать для оказания помощи больным с Covid. Желательно иметь аппараты с интеллектуальными режимами, позволяющие автоматически подстраиваться под индивидуальные потребности пациентов в зависимости и с учетом особенностей легочной механики. А таких аппаратов ИВЛ в Украине не более 50.

Вопрос общественного транспорта. Идеальное место для распространения Covid. Рекомендованное расстояние в полтора метра недостижимо. Что мы можем и должны сделать? Уменьшить нагрузку на него за счет расширения карантинных мер – закрытия учреждений, ресторанов, кафе, баров, моллов, магазинов. Областные администрации на местах должны немедленно принять меры, чтобы офисные работники перешли на дистанционную работу. В соседней Польше эту рекомендацию успешно воплощают уже на протяжении недели.

Сегодня уже очевидно, что самостоятельно мы не сможем справиться с противодействием коронавирусу. Пока не поздно, нужно обратиться за помощью к правительству Китая и Всемирной организации здравоохранения.

Необходимо создать новый действенный штаб либо значительно усилить существующий при Кабинете министров Украины, который будет в ежедневном режиме анализировать не только ситуацию в стране, но и меры, которые применяются в других странах и дают положительные результаты, а также готовить нормативные документы, которые будут быстро принимать и реализовывать на местах. Штаб с привлечением новых людей, потому что прежние со своей задачей не справились.

Источник: генеральный директор универсальной клиники Оберіг Виктор Рыбчук для ZN.ua