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Факты / Украина / Общество
Covid-19: все, что нужно знать о возвращении в Украину
Covid-19: все, что нужно знать о возвращении в Украину

Стремительное распространение коронавирусной инфекции в мире стало глобальным вызовом для всего человечества. С 17 марта границы Украины будут закрыты для самолетов, автобусов и поездов. Как вернуться в Украину и получить консульскую поддержку, читайте на сайте Факты ICTV.

Когда Украина закрывает границы на въезд?

16 марта 2020 года в полночь Украина прекращает въезд на территорию государства для иностранцев и лиц без гражданства. Ограничение продлится до 3 апреля 2020 года.

Запрет на въезд могут отменить или продолжить в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в мире.

Смогут ли украинцы вернуться домой во время карантина?

Да, все украинцы имеют право на пересечение государственной границы для возвращения на территорию Украины, но только на личном авто или с помощью эвакуации МИД.

Запрет действует только на въезд или также на выезд из Украины?

Сейчас Украина не устанавливала ограничений на выезд. Но другая страна, в которую выезжает гражданин может иметь ограничения на въезд.

Что делать украинцам, находящихся за рубежом в отпуске или в иных целях?

Попробуйте вернуться в Украину до 0.00 в ночь с 16 на 17 марта.

Если не удается это сделать, зарегистрируйтесь в системе ДРУГ. Это специальная система Министерства иностранных дел Украины, в которую вы вносите свои данные и сообщаете МИД и всем зарубежным дипломатическим учреждениям о своем пребывании в определенной стране.

Обратитесь в посольство или консульство в вашей стране пребывания по телефону горячей линии на официальной странице электронной почтой, или на их страницах в соцсетях.

Как будут работать пункты пропуска?

Согласно решению правительства, продолжают работать 123 пункта пропуска. 107 пунктов пропуска до 3 апреля прекращают свою работу.

Полный перечень закрытых пунктов пропуска, а также пунктов пропуска, в которых прекращено пешеходное сообщение, можно найти на сайте Кабинета Министров Украины.

Меняется ли режим работы зарубежных дипломатических учреждений?

МИД Украины в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции по всему миру сообщает, что зарубежные дипломатические учреждения временно, на одну неделю переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленное обработки запросов граждан.

Особая форма работы предполагает, что дипломатические учреждения за рубежом продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией.

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