16 марта 2020 года в полночь Украина прекращает въезд на территорию государства для иностранцев и лиц без гражданства. Ограничение продлится до 3 апреля 2020 года.

Запрет на въезд могут отменить или продолжить в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в мире.