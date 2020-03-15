Когда Украина закрывает границы на въезд?
16 марта 2020 года в полночь Украина прекращает въезд на территорию государства для иностранцев и лиц без гражданства. Ограничение продлится до 3 апреля 2020 года.
Запрет на въезд могут отменить или продолжить в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в мире.
Смогут ли украинцы вернуться домой во время карантина?
Да, все украинцы имеют право на пересечение государственной границы для возвращения на территорию Украины, но только на личном авто или с помощью эвакуации МИД.
Запрет действует только на въезд или также на выезд из Украины?
Сейчас Украина не устанавливала ограничений на выезд. Но другая страна, в которую выезжает гражданин может иметь ограничения на въезд.
Что делать украинцам, находящихся за рубежом в отпуске или в иных целях?
Попробуйте вернуться в Украину до 0.00 в ночь с 16 на 17 марта.
Если не удается это сделать, зарегистрируйтесь в системе ДРУГ. Это специальная система Министерства иностранных дел Украины, в которую вы вносите свои данные и сообщаете МИД и всем зарубежным дипломатическим учреждениям о своем пребывании в определенной стране.
Обратитесь в посольство или консульство в вашей стране пребывания по телефону горячей линии на официальной странице электронной почтой, или на их страницах в соцсетях.
Как будут работать пункты пропуска?
Согласно решению правительства, продолжают работать 123 пункта пропуска. 107 пунктов пропуска до 3 апреля прекращают свою работу.
Полный перечень закрытых пунктов пропуска, а также пунктов пропуска, в которых прекращено пешеходное сообщение, можно найти на сайте Кабинета Министров Украины.
Меняется ли режим работы зарубежных дипломатических учреждений?
МИД Украины в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции по всему миру сообщает, что зарубежные дипломатические учреждения временно, на одну неделю переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленное обработки запросов граждан.
Особая форма работы предполагает, что дипломатические учреждения за рубежом продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией.