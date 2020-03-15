Коронавирус: мобильные операторы сделали бесплатными звонки в роуминге

Украинцы, которые находятся за границей, могут бесплатно звонить на номера государственных горячих линий, отмечают в МИД Украины.

— Мы заботимся о каждом гражданине Украины, который в это непростое время находится за пределами нашего государства. Поэтому договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины (Водафон, Лайфсел и Киевстар) о бесплатных звонках из роуминга на номера государственных горячих линий по распространению коронавируса, — говорится в сообщении.

Кроме того, украинцы за рубежом в специальной смс-рассылке получат информацию о обратной связи с органами государственной власти для оперативного решения насущных вопросов.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль в видеообращении призвал украинцев отказаться как от международных поездок, так и от путешествий внутри Украины.

— С 16 марта мы закрываем пункты пропуска на границах и пассажирские сообщения Украины с другими странами. Поэтому призываю граждан Украины, находящихся за рубежом, скорей вернуться домой, — сказал глава правительства.

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На 15 марта в Украине зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случаях Covid-19: в Черновицкой области — два и в Житомирской — один (летальный).

С начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 79 сообщений о подозрении на коронавирус, сейчас исследуются 12 образцов.

В мире зарегистрировано 156 400 случаев Covid-19, из которых 73 968 (47,3%) человек выздоровели.