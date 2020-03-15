Коронавирус — среди нас. Спасет осознанная самоизоляция — Соколова

Украинцы должны ответственно отнестись к карантину, который ввели на территории страны из-за коронавируса, считает ведущая и автор программы Факти тижня. 100 хвилин Оксана Соколова.

Она рассказала, что в последнее время ее постоянно спрашивают о том, как уберечься от коронавируса.

Соколова призналась, что, когда искала ответы, ее очень поразил график распространения корнавируса в китайской провинции Хубэй.

По ее словам, официальные и реальные показатели на нем сильно отличаются, потому что реальные случаи заражения начали фиксировать гораздо раньше.

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— Эти люди все это время ходили и заражали друг друга еще до начала официальной эпидемии. Поэтому за несколько дней она возросла до катастрофическим цифр, — добавила Соколова.

По ее мнению, примерно такая же ситуация сейчас и в Украине.

— Эпидемии нет, поскольку случаи просто не подтверждают официально. Я сейчас не берусь комментировать – почему именно. Скажу только одно: вирус между нами точно есть, и единственный способ не дать ему распространяться — это сознательная самоизоляция. Ограничить круг общения, не тусить, не ходить в бары, магазины, по возможности. А пожилым людям желательно не ходить в Ощадбанк или на почту, — считает телеведущая.

Она также привела еще один аргумент, почему каждый украинец должен быть ответственным, приведя пример Италии, где сразу, еще до объявления карантина, заболели тысячи человек.

— Поэтому наша судьба – в наших руках. Переходите на режим работы онлайн, самоизолируйтесь и будьте здоровы! – подчернула Соколова.

Напомним, 13 марта в Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. Женщина вернулась из Польши без симптомов коронавирусной инфекции, однако они появились позже уже в Украине.

По состоянию на 15 марта зафиксировано только три случая инфицирования Covid-19.