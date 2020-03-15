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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Новая почта выделит 25 млн для борьбы с Covid-19

Группа компаний Нова Пошта в связи с распространением коронавируса Covid-19 в Украине выделяет 25 млн грн на закупку необходимого оборудования для эффективного лечения вирусных инфекций в больницах.

На эти средства будут приобретены средства индивидуальной защиты и другие материалы, которые помогут противостоять вирусу.

— Мы решили помочь нашим врачам в борьбе с вирусной инфекцией и выделили на это 25 млн грн. Мы направим их на оснащение больниц в Полтаве и Полтавской области. Я призываю ответственный бизнес, который работает в Украине, поступить так же, — заявил соучредитель компании Вячеслав Климов.

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В свою очередь совладелец Новой Пошты Владимир Поперешнюк обратился к медучреждениям с просьбой информировать общество о потребности в оборудовании и защитных материалах, чтобы к инициативе компании могли присоединиться другие предприниматели.

Он также обратился к правительству с предложением разработать ряд льгот для бизнеса на время кризиса.

К слову, министр здравоохранения Украины заявил, что в связи с распространением коронавируса необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.

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