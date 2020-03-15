Погода в Украине на сегодня, 15 марта 2020

В целом температура воздуха в Украине 15 марта будет в пределах +2 … +6 градусов тепла.

Теплую погоду обещают на Закарпатье – от +6 до +8 градусов. Холоднее всего будет на Харьковщине – от +1 до +3 градусов тепла.

Впрочем возможен и сильный ветер, который будет доходить до 7-12 метров в секунду. Кроме того, ночью температура воздуха опустится местами до -5 градусов мороза.

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В Киеве будет солнечно и без осадков. Днем – +2 … +4 градуса, а ночью – -1 …-3.

К слову, метеорологи прогнозируют, что лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40, что связано с изменениями климата.