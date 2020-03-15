Прибытие спецрейса с эвакуированными украинцами из Венеции

Самолет SkyUp прибыл в Борисполь с эвакуированными украинцами, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

Как видно из трансляции на аэродроме пассажиров самолета встречают автобусы и карета скорой помощи.

На кадрах видно, как люди в масках покидают борт и садятся в автобус.

Напомним, три автобуса с украинцами задержали, потому что Словения закрыла свою границу для въезда из Италии, где распространяется коронавирус.

Ситуацию с украинцами в Словении, которые застряли на границе, когда возвращались из Италии в Украину, взял под личный контроль министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

15 марта в 16.00 самолет авиакомпании SkyUp вылетел в Италию, чтобы из Венеции эвакуировать украинцев, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.