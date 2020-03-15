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Факты / Украина / Общество

В Черновцах госпитализировали трех человек с подозрением на Covid-19

В Черновцах 15 марта в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализированы еще одного мужчину с подозрением на Covid-19.

Также, по информации Черновицкой ОГА, в областную детскую клиническую больницу привезли маму с ребенком.

— Все эти пациенты ранее контактировали с лицами, у которых подозревают коронавирус. Сейчас им оказывают соответствующую медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-2019

Напомним, 13 марта в Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. Женщина вернулась из Польши без симптомов коронавирусной инфекции, однако они появились позже уже в Украине.

По состоянию на 15 марта зафиксировано только три случая инфицирования Covid-19.

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