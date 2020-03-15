В Египте закрыли на карантин туристов из Украины, которые отдыхали на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада в отелях Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort5*, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

– Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания Covid-19 или подозрений на заражение им, наши туристы смогут вернуться домой, – говорится в сообщении.

Украинцев просят сохранять спокойствие и поддерживать связь с представителями МИД, а также со своими турагентами – для получения от них актуальной информации относительно обратных рейсов.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-2019

Напомним, 13 марта в Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. Женщина вернулась из Польши без симптомов коронавирусной инфекции, однако они появились позже уже в Украине.