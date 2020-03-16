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Факты / Украина

17 марта Украина примет последние перед карантином авиарейсы (СПИСОК)

Министерство инфраструктуры Украины опубликовало список международных авиарейсов, которые будут приняты в пунктах пропуска на государственной границе Украины 17 марта.

— Как мы и обещали, возвращаем украинцев домой, — говорится в сообщении.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-2019

Список авиарейсов 17 марта:

В Кабмине подчеркнули, что список будет обновляться.

Напомним, 14 марта правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию украинцев из Италии.

Источник: Кабмин

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