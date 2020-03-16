Банковская система Украины готова к возможному кризису — НБУ

Украинская банковская система пока гораздо лучше подготовлена к кризисным ситуациям, чем это было в предыдущие годы.
Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.
— Экономически Украина намного лучше подготовлена к кризисным ситуациям, чем это было в предыдущие годы — во время 2014 или 2008 года. У нас стабильная, ликвидная, хорошо капитализированная банковская система, работает система плавающего курсообразования, не накапливаются значительные дисбалансы.
Он также добавил, что инфляция в Украине значительно снижается.
Читайте: Нацбанк решил отправлять украинские гривны на карантин
Олег Чурий также отметил, что надеется на подписание программы сотрудничества с МВФ. Если эта программа будет подписана, то Украина сможет более уверенно пройти кризис.
Напомним, с 12 марта в Украине действует карантин. Как работают банки во время карантина можно прочитать в нашем материале.
Источник: Радио НВ