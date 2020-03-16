Банковская система Украины готова к возможному кризису — НБУ

Украинская банковская система пока гораздо лучше подготовлена ​​к кризисным ситуациям, чем это было в предыдущие годы.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.

— Экономически Украина намного лучше подготовлена ​​к кризисным ситуациям, чем это было в предыдущие годы — во время 2014 или 2008 года. У нас стабильная, ликвидная, хорошо капитализированная банковская система, работает система плавающего курсообразования, не накапливаются значительные дисбалансы.

Он также добавил, что инфляция в Украине значительно снижается.

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Олег Чурий также отметил, что надеется на подписание программы сотрудничества с МВФ. Если эта программа будет подписана, то Украина сможет более уверенно пройти кризис.

Напомним, с 12 марта в Украине действует карантин. Как работают банки во время карантина можно прочитать в нашем материале.

Источник: Радио НВ