17 марта Верховная Рада Украины соберется на внеочередное пленарное заседание.
В приоритете — законопроект, который поможет побороть распространение Covid-19 в стране. По словам главы по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, он будет действовать всего три месяца.
Законопроект предусматривает:
- быструю закупку товаров и услуг по недопущению эпидемии, процедура сокращена до одного дня;
- стопроцентную предоплату за товары и услуги по борьбе с коронавирусом;
- освобождение от ввозной пошлины и НДС на лекарства, которые необходимы для борьбы с инфекцией;
- удаленную работу для населения;
- админответственность за нарушение обсервации;
- уголовную ответственность за умышленное заражение людей;
- надбавки медперсоналу, который работает над ликвидацией коронавируса.
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Также депутаты рассмотрят изменения в Налоговый кодекс по повышению доступности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых за счет госбюджета.
Не оставят в стороне парламентарии и вопросы оборота земель сельскохозяйственного назначения и введения единого счета для уплаты налогов и сборов.
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В повестке дня также вопрос о внутреннем водном транспорте, оборонные закупки и совершенствование системы органов Антимонопольного комитета.
Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, что Верховная Рада Украины идет на карантин.
Источник: Верховная Рада Украины, Слуга народа