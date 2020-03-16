17 марта Верховная Рада Украины соберется на внеочередное пленарное заседание.

В приоритете — законопроект, который поможет побороть распространение Covid-19 в стране. По словам главы по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, он будет действовать всего три месяца.

Законопроект предусматривает:

быструю закупку товаров и услуг по недопущению эпидемии, процедура сокращена до одного дня;

стопроцентную предоплату за товары и услуги по борьбе с коронавирусом;

освобождение от ввозной пошлины и НДС на лекарства, которые необходимы для борьбы с инфекцией;

удаленную работу для населения;

админответственность за нарушение обсервации;

уголовную ответственность за умышленное заражение людей;

надбавки медперсоналу, который работает над ликвидацией коронавируса.

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Также депутаты рассмотрят изменения в Налоговый кодекс по повышению доступности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых за счет госбюджета.

Не оставят в стороне парламентарии и вопросы оборота земель сельскохозяйственного назначения и введения единого счета для уплаты налогов и сборов.

Полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва

В повестке дня также вопрос о внутреннем водном транспорте, оборонные закупки и совершенствование системы органов Антимонопольного комитета.

Порядок денний ВР 17 березня

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, что Верховная Рада Украины идет на карантин.

Источник: Верховная Рада Украины, Слуга народа