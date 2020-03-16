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Факты / Украина / Политика

Борьба с коронавирусом, доступные лекарства и земля: что будет рассматривать Рада на заседании 17 марта

17 марта Верховная Рада Украины соберется на внеочередное пленарное заседание.

В приоритете — законопроект, который поможет побороть распространение Covid-19 в стране. По словам главы по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, он будет действовать всего три месяца.

Законопроект предусматривает:

  • быструю закупку товаров и услуг по недопущению эпидемии, процедура сокращена до одного дня;
  • стопроцентную предоплату за товары и услуги по борьбе с коронавирусом;
  • освобождение от ввозной пошлины и НДС на лекарства, которые необходимы для борьбы с инфекцией;
  • удаленную работу для населения;
  • админответственность за нарушение обсервации;
  • уголовную ответственность за умышленное заражение людей;
  • надбавки медперсоналу, который работает над ликвидацией коронавируса.

Читайте: Верховная Рада собирается на внеочередное заседании 17 марта

Также депутаты рассмотрят изменения в Налоговый кодекс по повышению доступности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых за счет госбюджета.

Не оставят в стороне парламентарии и вопросы оборота земель сельскохозяйственного назначения и введения единого счета для уплаты налогов и сборов.

Полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва

В повестке дня также вопрос о внутреннем водном транспорте, оборонные закупки и совершенствование системы органов Антимонопольного комитета.

Порядок денний ВР 17 березня

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, что Верховная Рада Украины идет на карантин.

Источник: Верховная Рада Украины, Слуга народа

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